В волгоградском региональном управлении СК России 16 мая опровергли появившуюся в СМИ информацию об обнаружении мертвой сотрудницы Сбербанка в рабочем поселке Светлый Яр.

– Обнародованная в некоторых волгоградских изданиях информация не имеет ничего общего с действительностью, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Описываемой журналистами смерти 26-летней женщины в рабочем поселке не происходило.

В пресс-службе Сбербанка информагентству также опровергли гибель сотрудницы. Не нашлось подтверждения информации и в экстренных службах.

– На выходных в Светлом Яру с огнестрельным ранением был найден 27-летний мужчина, – сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах. – Может, о нем речь... Но он мужчина и далеко не сотрудник какого-либо банка. Известно, что тело его было найдено в квартире. Предварительная причина смерти – огнестрел из ружья в грудь. Там сейчас работают оперативники.