Общество

«В мире правят бабочки и все голыми бегают по радуге»: депутат Осипов собрался добровольцем на Украину

Общество 16.05.2022 13:33
16.05.2022 13:33


Депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов заявил о своем желании отправиться добровольцем на Украину в помощь российской армии. Первая попытка, сообщил он, не увенчалась успехом. Однако Осипов намерен во что бы то ни стало добиться цели. Как заявил депутат в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102», на защиту интересов России сегодня должны встать все крепкие здоровьем мужчины. Во всяком случае, те, кто уже повидал жизнь. 

— То, что добровольцев призывают на специальную операцию — нормально. В Чечне это считается почетным занятием — защищать интересы государства. К сожалению, расслабленность последних лет сформировала в России позицию некоторых пацифистов: о том, что в мире правят бабочки и все голыми бегают по радуге, — написал в своем посте в соцсетях политик. — Воины нужны всегда, что бы ни говорили. Кстати, я хотел записаться добровольцем, но пока не позволяет здоровье. Подлечусь, пойду снова подавать заявление!

Корреспонденту информагентства Осипов подтвердил свое твердое решение влиться в ряды российской армии. Возможная смерть, утверждает депутат, его не страшит.

— Для многих мужчин  моего поколения (мне в этом году 54 исполнится) важно защищать свою Родину. В свое время я отслужил три года на Балтийском флоте, как журналист посещал «горячие точки». Страха смерти не было никогда. Я решил идти. Другой вопрос — насколько качественно я смогу выполнить боевую задачу. Но стреляю я хорошо, — говорит Осипов. — У меня есть сын, ему 30 лет, он отслужил, но мне не хочется, чтобы он ушел на фронт. Я свое уже повидал, поэтому и иду.  

Политик уточнил, что в военкомате ему отказали из-за проблем со здоровьем. 

— У меня достаточно серьезное заболевание. Мне сказали подлечиться и попробовать позже. Считаю, что сейчас многие мужчины в добром здравии и физической форме должны встать на защиту своего Отечества, — считает народный избранник. — Мы в тылу сейчас, но нас не обойдет. Если мы дрогнем, то враг придет сюда. 

Попутно Александр Осипов говорит о колоссальном давлении Запада на нашу страну по всем направлениям. Если не случится попасть на Украину, депутат планирует продолжать бой на своих страницах в социальных сетях. 

— Огромное количество людей с начала спецоперации запаниковали. Поначалу многие боялись открыто поддерживать решение нашего президента, наших бойцов, клеить символ Z на своих машинах. Посыпались фейки с той стороны про действия нашей армии. Нагнеталась истерия. Я с самого начала военной операции принялся публиковать на своей странице в соцестях всю значимую и достоверную информацию. 

Также политик продолжит отправлять гуманитарную помощь в ДНР И ЛНР. Парламентарий подчеркивает, что где бы он ни находился — продолжит выполнять свою миссию.

— Мы слишком расслабленные все были. «Это не наше дело…» «Может быть, кто-то…» Мы должны встать на защиту русской земли, сейчас сидеть и ждать нельзя. После Крыма еще в 2014 году надо было заходить в Мариуполь и Харьков, — уверен Осипов. 

На прощание Александр выразил уверенность, что в такие непростые времена, как сейчас, каждый из нас задастся вопросом: «Что для него Родина? Что для него будущее России?». 

— Сразу отвечу тем, кто скажет, мол, Осипов решил похайпиться на этой теме. Я не собираюсь идти на выборы, у меня нет никаких возможностей влиять на ситуацию в облдуме и прочее-прочее. Повторюсь еще раз: где бы я ни находился, я должен выполнять свою миссию. По-другому быть не может. Пока мое оружие — это перо.  

Читайте также: 

«Уверен, что добро победит»: британский журналист Грэм Филлипс по пути в Мариуполь встретился с волгоградцами

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
18.05.2022 13:13
Общество 18.05.2022 13:13

0
Далее
Общество
18.05.2022 12:00
Общество 18.05.2022 12:00

0
Далее
Общество
18.05.2022 11:04
Общество 18.05.2022 11:04

0
Далее
Общество
18.05.2022 11:03
Общество 18.05.2022 11:03

0
Далее
Общество
18.05.2022 10:43
Общество 18.05.2022 10:43

0
Далее
Общество
18.05.2022 09:41
Общество 18.05.2022 09:41

0
Далее
Общество
18.05.2022 06:32
Общество 18.05.2022 06:32

0
Далее
Общество
17.05.2022 22:22
Общество 17.05.2022 22:22

0
Далее
Общество
17.05.2022 21:31
Общество 17.05.2022 21:31

0
Далее
Общество
17.05.2022 20:34
Общество 17.05.2022 20:34

0
Далее
Общество
17.05.2022 18:07
Общество 17.05.2022 18:07

0
Далее
Общество
17.05.2022 14:42
Общество 17.05.2022 14:42

0
Далее
Общество
17.05.2022 13:32
Общество 17.05.2022 13:32

0
Далее
Общество
17.05.2022 13:02
Общество 17.05.2022 13:02

0
Далее
Общество
17.05.2022 11:36
Общество 17.05.2022 11:36

0
Далее

Лента новостей

13:13
Волгоградцам предлагают до 150 тысяч за службу в мобилизационном резервеСмотреть фотографии
12:25
В Волжском будут судить врача за продажу сертификатов о вакцинацииСмотреть фотографии
12:25
Жители Волгограда могут арендовать самокаты Юрент на льготных условияхСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области проснулась саранчаСмотреть фотографии
12:00
«В грязь не упал»: волгоградец поборолся в Чечне за звание лучшего таксиста РоссииСмотреть фотографии
11:41
В волгоградской колонии выявили махинации при закупке продуктов для заключенныхСмотреть фотографии
11:21
АО «КАУСТИК» — участник Международного форума «Полимерный бизнес России»Смотреть фотографии
11:04
Осужденный на 10 лет в Волгограде Брудный даст показания по делу МузраеваСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области регоператора заставили сделать перерасчет за мусор в станицеСмотреть фотографии
10:45
«Хотел подкалымить»: водителя МБУ «Северное» задержали в Волгограде за хищение топливаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
Открытие Авто: самым безопасным, удобным и выгодным транспортом волгоградские водители считают личный автомобильСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области водитель умер, наехав на деревоСмотреть фотографии
10:03
Пожарный автопарк на Гремячинском ГОКе пополнился новым автомобилемСмотреть фотографии
09:41
На острове в Волгограде пропала бабушка с проблемами с памятьюСмотреть фотографии
08:45
С саратовской компании взыскали ущерб за незаконную добычу песка под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:23
На Ангарском в Волгограде встали трамваиСмотреть фотографии
08:03
В Волгоградской области в апреле ускорился рост ценСмотреть фотографии
06:32
«Заколдованный дом»: в Волгограде не хотят ремонтировать горевшее здание судаСмотреть фотографии
22:22
Рок-фест и пенная вечеринка: в Волгограде пройдет фестиваль для студентов и школьниковСмотреть фотографии
21:31
Жителям Волгограда 18 мая массово отключат светСмотреть фотографии
20:34
Активисты спустя шесть лет удивились тротуарной плитке на братской могиле под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:25
Игрока волгоградского «Ротора» наградили за пенальтиСмотреть фотографии
19:32
Семье погибшего Сергея Аверьянова вручили орден Мужества в ВолжскомСмотреть фотографии
18:46
«Российская Федерация, уберите!»: в Москве заметили гигантскую свалку на Лысой горе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:07
И так сойдет: волгоградцев не волнует благоустройство Сурского сквераСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде сумочного маньяка осудили за ограбления женщинСмотреть фотографии
17:31
В Волжском сбитая на дороге школьница попала в реанимациюСмотреть фотографии
17:27
Малолетний вандал после ссоры с родителями устроил диверсию в парке Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Начинающих волгоградских предпринимателей на год освободили от налоговСмотреть фотографии
16:03
«Закрываться не будем»: в центре Волгограда выставили на продажу кафе «Шампур»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 