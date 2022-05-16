«В мире правят бабочки и все голыми бегают по радуге»: депутат Осипов собрался добровольцем на Украину

Депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов заявил о своем желании отправиться добровольцем на Украину в помощь российской армии. Первая попытка, сообщил он, не увенчалась успехом. Однако Осипов намерен во что бы то ни стало добиться цели. Как заявил депутат в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102», на защиту интересов России сегодня должны встать все крепкие здоровьем мужчины. Во всяком случае, те, кто уже повидал жизнь.

— То, что добровольцев призывают на специальную операцию — нормально. В Чечне это считается почетным занятием — защищать интересы государства. К сожалению, расслабленность последних лет сформировала в России позицию некоторых пацифистов: о том, что в мире правят бабочки и все голыми бегают по радуге, — написал в своем посте в соцсетях политик. — Воины нужны всегда, что бы ни говорили. Кстати, я хотел записаться добровольцем, но пока не позволяет здоровье. Подлечусь, пойду снова подавать заявление!

Корреспонденту информагентства Осипов подтвердил свое твердое решение влиться в ряды российской армии. Возможная смерть, утверждает депутат, его не страшит.

— Для многих мужчин моего поколения (мне в этом году 54 исполнится) важно защищать свою Родину. В свое время я отслужил три года на Балтийском флоте, как журналист посещал «горячие точки». Страха смерти не было никогда. Я решил идти. Другой вопрос — насколько качественно я смогу выполнить боевую задачу. Но стреляю я хорошо, — говорит Осипов. — У меня есть сын, ему 30 лет, он отслужил, но мне не хочется, чтобы он ушел на фронт. Я свое уже повидал, поэтому и иду.

Политик уточнил, что в военкомате ему отказали из-за проблем со здоровьем.

— У меня достаточно серьезное заболевание. Мне сказали подлечиться и попробовать позже. Считаю, что сейчас многие мужчины в добром здравии и физической форме должны встать на защиту своего Отечества, — считает народный избранник. — Мы в тылу сейчас, но нас не обойдет. Если мы дрогнем, то враг придет сюда.

Попутно Александр Осипов говорит о колоссальном давлении Запада на нашу страну по всем направлениям. Если не случится попасть на Украину, депутат планирует продолжать бой на своих страницах в социальных сетях.

— Огромное количество людей с начала спецоперации запаниковали. Поначалу многие боялись открыто поддерживать решение нашего президента, наших бойцов, клеить символ Z на своих машинах. Посыпались фейки с той стороны про действия нашей армии. Нагнеталась истерия. Я с самого начала военной операции принялся публиковать на своей странице в соцестях всю значимую и достоверную информацию.

Также политик продолжит отправлять гуманитарную помощь в ДНР И ЛНР. Парламентарий подчеркивает, что где бы он ни находился — продолжит выполнять свою миссию.

— Мы слишком расслабленные все были. «Это не наше дело…» «Может быть, кто-то…» Мы должны встать на защиту русской земли, сейчас сидеть и ждать нельзя. После Крыма еще в 2014 году надо было заходить в Мариуполь и Харьков, — уверен Осипов.

На прощание Александр выразил уверенность, что в такие непростые времена, как сейчас, каждый из нас задастся вопросом: «Что для него Родина? Что для него будущее России?».

— Сразу отвечу тем, кто скажет, мол, Осипов решил похайпиться на этой теме. Я не собираюсь идти на выборы, у меня нет никаких возможностей влиять на ситуацию в облдуме и прочее-прочее. Повторюсь еще раз: где бы я ни находился, я должен выполнять свою миссию. По-другому быть не может. Пока мое оружие — это перо.

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