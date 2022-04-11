Общество

«Уверен, что добро победит»: британский журналист Грэм Филлипс по пути в Мариуполь встретился с волгоградцами

Общество 11.04.2022 19:36
11.04.2022 19:36


Известный в России британский журналист Грэм Филлипс вечером 11 апреля встретился с жителями Волгограда на городской набережной. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», следуя с севера нашей страны, репортер собирает гуманитарную помощь для жителей Мариуполя. Из Волгограда до Ростова Грэма отправится сопровождать вторая машина с грузом. 

Встреча Грэма Филлипса с волгоградцами состоялась после 18:00 на Центральной набережной. Припарковав машину около летней террасы кафе Marusya, британский журналист начал сбор помощи украинцам, а заодно пообщался с горожанами. Поприветствовать англичанина, известного своей любовью к России, пришли многие волгоградцы.  

Сам журналист, рассказывая о своем пути из Тюмени и об отклике россиян на его посты в социальных сетях, называет происходящее не иначе как «чудо».

— Я выехал из Тюмени на совсем пустой машине, — рассказал волгоградским коллегам англичанин. — Написал посты в социальных сетях с призывом откликнуться. И какой же был резонанс! Я не ожидал. В итоге набрал по пути столько гуманитарки, что на машине полопались колеса. Это чудо какое-то! Такая реакция, как люди откликнулись! Это просто шедевр! Абсолютно по-человечески, от чистого сердца. Добродушие людей меня поразило. 

На вопрос журналистов о том, почему, по мнению Грэма, так происходит, он ответил: 

— Россия такая. Русская душа. Добрые души людей, которые переживают за Донбасс. Которые переживают и остались неравнодушными к тем, кто сейчас в Мариуполе. 

Попросили Грэма прокомментировать и русофобскую политику из-за спецоперации на Украине. 

— Это парадокс. Были люди и вдруг стали кретинами. Надо бороться против этого. Я не хотел попасть в Мариуполь и просто снимать беду, я абсолютно не хотел ощущать себя как паразит. Мы, журналисты, не только за правду, но и за доброту. Поэтому очень хотелось использовать возможность помочь людям в Мариуполе, которые страдают. Я уверен, что доброта победит, потому что на той стороне искажают информацию. Это подлость. Это зло. 

Добавим, что по пути в Волгоград  Грэм уже посетил Пермь, Екатеринбург и Самару. Там местные жители также передали украинцам гуманитарную помощь. 

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