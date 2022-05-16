На севере Волгоградской области град побил пустые огороды

Общество 16.05.2022 15:41
16.05.2022 15:41
На севере Волгоградской области сегодня отгремели грозы и прошел град. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на жителей Новоаннинского района, град затронул несколько населенных пунктов – станицу Староаннинскую и хутор Саломатин. При этом местные жители рассказывают, что град не повредил огородам, так как многие еще не высадили рассаду или укрыли ее пленкой. А большая часть высаженных семян еще не взошла.
Напомним, о неблагоприятных погодных условиях в Волгоградской области ранее сообщал Гидрометцентр. Синоптики прогнозировали грозы, град и усиление ветра до 20 метров в секунду в некоторых районах региона.
Фото Новоаннинский сегодня ВК.
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