Экономика

ВТБ перезапускает флагманскую кредитную «Карту возможностей»

Экономика 16.05.2022 11:20 Новости компаний
16.05.2022 11:20 Новости компаний


ВТБ улучшает условия обслуживания по своей флагманской кредитной «Карте возможностей». Беспроцентный период использования кредитных средств до 110 дней теперь распространяется не только на покупки по карте, но и на снятие наличных и переводы. За все ежедневные траты в популярных категориях клиентам будет начисляться кешбэк размером от 2%.
Для новых держателей «Карты возможностей» банк расширил льготные условия по использованию кредитного лимита. Беспроцентный период 110 дней стал действовать на любые покупки, снятие наличных и переводы. Если клиенту не удалось погасить долг по карте в обозначенный грейс-период, то на все покупки, совершенные в первые 30 дней после оформления продукта, будет действовать льготная ставка 19,9% годовых. Комиссия за снятие наличных или перевод средств в размере до 50 тыс. рублей не взимается в первые 7 дней после выпуска карты.
Все держатели «Карты возможностей» - участники бесплатной программы лояльности теперь смогут каждый месяц, независимо от суммы трат, получать кешбэк 2% в самых популярных категориях – «Супермаркеты», «Кафе и рестораны», «Транспорт и такси». Для клиентов сегмента «Привилегия» кешбэк увеличивается на 1%, а для всех зарплатных клиентов ВТБ – дополнительно на 0,5%. Таким образом, кешбэк за покупки в этих категориях составит от 2% до 3,5%. Дополнительно держатели карты могут получать возврат бонусов до 30% при покупке в магазинах-партнерах программы лояльности. Кешбэк можно использовать для покупки товаров, оплаты путешествий или сертификатов любимых магазинов в онлайн-каталоге программы.
-ВТБ постоянно анализирует предпочтения клиентов и рыночные тенденции, что позволяет нам предлагать самые актуальные условия обслуживания по своим карточным продуктам. Мы понимаем, что кредитная карта нужна для комфортного распоряжения денежными средствами здесь и сейчас, поэтому сделали ее условия еще более привлекательными. Теперь владелец кредитки ВТБ может пользоваться средствами банка 3,5 месяца и не платить проценты за снятие наличных или за переводы на карты других банков. Кроме того, мы пересмотрели размер кешбэка в рамках программы лояльности, что позволит клиентам получать максимальную выгоду от покупок в самых популярных категориях, – комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.
Выпуск и обслуживание карты остаются бесплатными для всех клиентов. Новые держатели «Карты возможностей» могут выпустить моментальную кредитную карту «Мир» и получать дополнительные привилегии от платежной системы в виде скидок и акций. Кредитный лимит по ней определяется индивидуально и составляет от 10 тыс. до 1 млн рублей. Пользователям мобильных устройств на платформе Android доступно подключение бесконтактной оплаты Mir Pay и Samsung Pay.
Для заказа «Карты возможностей» необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте www.vtb.ru и получить ее с бесплатной доставкой или в удобном отделении банка. Цифровую версию карты можно оформить в мобильном или интернет-банке ВТБ Онлайн.

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