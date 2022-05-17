Синоптики назвали срок наступления жары в Волгоградской области

В Волгоградской области до конца мая погода будет по-прежнему непредсказуемой и далекой от того, каким обычно бывает последний месяц весны в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные ресурсы, так, в ближайшие две недели температура воздуха будет колебаться в пределах 20 градусов тепла с небольшим понижением или повышением. Все так же ясные дни будут чередоваться с дождливыми, а самый теплый день ожидается 27 мая. В этот день температура воздуха может повыситься до +28.