Синоптики назвали срок наступления жары в Волгоградской области

Главное 17.05.2022 07:43
17.05.2022 07:43
В Волгоградской области до конца мая погода будет по-прежнему непредсказуемой и далекой от того, каким обычно бывает последний месяц весны в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные ресурсы, так, в ближайшие две недели температура воздуха будет колебаться в пределах 20 градусов тепла с небольшим понижением или повышением. Все так же ясные дни будут чередоваться с дождливыми, а самый теплый день ожидается 27 мая. В этот день температура воздуха может повыситься до +28.
Однако уже в последующие дни она будет падать. Лишь к началу июня воздух снова прогреется до +25+26 градусов.
А 30-градусная жара придет в регион не раньше 8-9 июня.
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