«Метроэлектротранс» выплатит выпавшей из троллейбуса волгоградке 90 тысяч рублей

Общество 13.05.2022 16:25
13.05.2022 16:25
Дзержинский районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования пенсионерки о взыскании денежной компенсации морального вреда с МУП «Метроэлектротранс» в размере 90000 рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, происшествие случилось 29 сентября 2021 года в 16 часов 30 минут. Водитель троллейбуса №15а, двигаясь по проспекту им. Маршала Жукова, отъезжая от остановки общественного транспорта, не закрыл двери. В результате женщина-пассажирка выпала из салона.
Пенсионерка получила травмы средней тяжести - закрытый перелом двух ребер, ушиб поясничного отдела позвоночника, связочного аппарата левого голеностопного сустава. Женщине пришлось лечиться и испытать не только физические, но и моральные страдания.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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