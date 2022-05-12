Следователями в Городищенском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на асфальтобетонном заводе. По сообщению официального представителя СУ СК России по региону Дарьи Буяновой, 9 марта текущего года мужчина упал с лестницы установки, в результате чего получил несовместимые с жизнью травмы.

– Городищенским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, – сообщила Дарья Буянова «Высоте 102». – По данным следствия, 52-летний мужчина при подъеме на асфальтосмесительную установку упал с лестницы, после чего был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался.

В настоящее время следователи собирают доказательства в рамках уголовного дела. Планируется установлением всех лиц, отвечающих за соблюдение на объекте правил безопасности.

Как стало известно информагентству «Высота 102», трагедия, о которой идет речь, разыгралась на Городищенском асфальто-бетонном заводе. ООО «ГАБЗ» было основано в 2010 году, с лета 2021 года предприятием, зарегистрированным по адресу ул. Лесомелиоративная, 22а в Городище, руководит Вачаган Мартиросян.