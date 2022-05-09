Общество

Опубликованы доходы чиновников, представляющих Волгоградскую область в Москве

Общество 09.05.2022 19:10
09.05.2022 19:10


Сотрудники Представительства Волгоградской области в Москве, за исключением руководителя Евгения Кучерявенко, обнародовали данные о своих доходах. По столичным меркам, сообщает ИА «Высота 102», они оказались достаточно скромными, а вот количеству квартир и солидным автопаркам волне позавидует среднестатистический волгоградец. 

Заместитель руководителя Представительства Сергей Иванов по итогам 2021 года задекларировал доход в размере 1 741 411,71 рублей. То есть в среднем ежемесячное довольствие чиновника составляет порядка 145 тысяч рублей. В собственности у Иванова квартира и нежилое помещение, а также два автомобиля Toyota Land Cruiser и два мотоцикла – Kawasaki и Honda.  

Начальник отдела технического обеспечения Представительства Юлия Кохно получала ежемесячно в среднем 99 тысяч рублей. По итогам года она задекларировала доход в размере 1 194 926,98 рублей. У чиновницы нет ни квартиры, ни личного автомобиля. Недвижимость и транспортное средство – Mazda CX-5 – задекларировал ее супруг.  Судя по декларации, семья проживает в квартире площадью 75 квадратных метров.

Заместитель Юлии Кохно – Александр Черкасов – ничего не продавая, сумел заработать больше начальницы. Сотрудник Представительства задекларировал доход и выше, чем замруководителя – 1 831 984,80 рублей. То есть ежемесячная зарплата чиновника превысила 152 тысячи рублей. Задекларировал Черкасов и солидные владения. Как и в 2020 году, представитель Волгоградской области внес в отчетные документы 5 квартир площадью от 48 до 72 квадратных метром и одно машиноместо на 14 «квадратов». Передвигаться господин Черкасов предпочитает на Toyota RAV4. К слову, его супруга задекларировала аналогичный доход, а также две квартиры, дачу и гараж. 

Около 111 тысяч в месяц зарабатывала в 2021 году главный бухгалтер Представительства Дарья Сагач. Ее доход по итогам года составил 1 332 546,78 рублей. Ответственная за финансы сотрудника имеет долю в квартире площадью 38 квадратных метров, транспорта и мужа у нее нет. 

Накануне на сайте областной администрации опубликовали декларацию губернатора Андрея Бочарова. За год глава региона заработал 6,4 млн рублей.  

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