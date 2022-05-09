Владимир Путин возглавил «Бессмертный полк» в Сталинграде

В Волгограде полчаса назад стартовало шествие «Бессмертного полка», в ряды которого влились десятки тысяч участников. Как сообщает ИА «Высота 102», в начале колонны над проспектом Ленина пролетел самолет АН-2 с портретом президента Владимира Путина.

По информации корреспондента ИА «Высота 102», на крыльях самолета отчетливо читаются фразы «Zа наших!» и «Zа Россию!», портрет президента Владимира Путина нанесен по левому борту воздушного судна.

Этот же самолет, по всей видимости, пролетел и над площадью Павших Борцов в Волгограде по окончании парада Победы. С борта самолетов летчики поздравили зрителей листовками.





Шествие «Бессмертного полка» завершится в 14.00. В это же время движение по проспекту Ленина будет возобновлено.