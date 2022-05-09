Общество

«Освобождению Донбасса – трехкратное "Ура!"»: в Волгограде стартовало шествие «Бессмертного полка»

Общество 09.05.2022 12:28
09.05.2022 12:28


В Волгограде стартовало шествие в рамках акции «Бессмертный полк», для участия в которой на проспекте Ленина собрались десятки тысяч горожан и гостей города. 

Как сообщает ИА «Высота 102», формирование колонн началось задолго до 12.00 и к началу шествия по направлению к Мамаеву кургану растянулась бесконечная колонна. Во главе нее, по традиции, – губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и представители силовых структур региона. 

– Чувства переполняют, – признался перед стартом шествия Андрей Бочаров. – День Победы — самый главный праздник. С одной стороны, это огромная для нашей страны боль утрат. В том числе мой дед не пришел с войны. С другой стороны, это радость Победы. Мы гордимся, что являемся потомками Поколения Победителей. И уверен, что потомки Поколения Победителей выполняет все поставленные задачи по наведению порядка, выполнению специальной операции, — приказ верховного главнокомандующего будет выполнен


В этом году участники «Бессмертного полка» в Волгограде несут не только портреты своих дедов и прадедов. Много в руках волгоградцев российских флагов, а также флагов с надписями «Своих не бросаем». 

– Время от времени горожане запевают «Катюшу» или же по проспекту Ленина растекается громогласное «Ура!», – сообщает корреспондент информагентства. – В какой-то момент колонна начала скандировать «Освобождению Донбасса – трехкратное "Ура!"».


Среди участников шествия корреспонденты «Высоты 102» также заметили депутата волгоградской облдумы Ирину Соловьеву. В акции она приняла участие с сыном. 

– Сегодня с нами портрет моего деда Петра Семеновича Соловьева. В 1941 году он был призван на фронт, воевал в партизанском отряде, попал в плен, познал все ужасы фашистских концлагерей, – рассказала журналистам депутат. – Его освободили в апреле 1945 года и вскоре направили на восстановление Сталинграда. Всю жизнь дедушка трудился кузнецом в тресте «Сталинградстрой», был удостоен звания передовика производства, вел активную общественную работу. Он всегда очень дорожил доверием людей и учил этому своих детей, внуков и правнуков. Сегодня мы вместе с ним шли в строю «Бессмертного полка». Радость такого единения чувствовали все участники акции, которая стала символом непобедимой России.


Точное количество участников после акции назовут организаторы. Однако складывается впечатление, что в этом году участников намного больше, чем в два года назад. Напомним, что в 2020 и 2021 году массовое шествие «Бессмертного полка» в Волгограде отменялось из-за пандемии коронавируса.

На всем протяжении колонн участников сопровождают люди в штатском. Участников в масках, как того требовал Роспотребнадзор, корреспондента информагентства не заметили. 

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