Волгоградский парад Победы закрыли самолеты с портретом Путина

В Волгограде в 10.45 завершился парад Победы. Неожиданно для большинства зрителей в небе над площадью Павших Борцов под занавес мероприятия показались самолеты. Как сообщает ИА «Высота 102», на бортах воздушных суден были нанесены портрет Владимира Путина и патриотическая символика.

По информации информагентства, в пролете над главной площадью Волгограда были задействованы самолеты АН-2.





– Летчики приветствовали зрителей военного парада, поздравив их с неба праздничными листовками, – передает корреспондент ИА «Высота 102».

Напомним, что в 15.00 над Центральной набережной Волгограда высший пилотаж продемонстрируют участники состоявшихся накануне авиационных гонок.