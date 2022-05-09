Общество

Волгоградский парад Победы закрыли самолеты с портретом Путина

Общество 09.05.2022 11:02
09.05.2022 11:02


В Волгограде в 10.45 завершился парад Победы. Неожиданно для большинства зрителей в небе над площадью Павших Борцов под занавес мероприятия показались самолеты. Как сообщает ИА «Высота 102», на бортах воздушных суден были нанесены портрет Владимира Путина и патриотическая символика. 

По информации информагентства, в пролете над главной площадью Волгограда были задействованы самолеты АН-2.


– Летчики приветствовали зрителей военного парада, поздравив их с неба праздничными листовками, –  передает корреспондент ИА «Высота 102». 

 Напомним, что в 15.00 над Центральной набережной Волгограда высший пилотаж продемонстрируют участники состоявшихся накануне авиационных гонок. 

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