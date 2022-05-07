В ДТП под Волгоградом пострадали двое взрослых и 7-месячный ребенок

Во Фроловском районе Волгоградской области на 834 километре трассы Р-22 «Каспий» рано утром произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Сообщается о трех пострадавших, в том числе семимесячном ребенке.

— В аварии пострадали три человека. Ребенок транспортируется бригадой Фроловского трассового медпункта в Михайловскую ЦРБ. Предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, — сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. — Остальным пострадавшим оказывают помощь бригады Фроловской СМП.

Информация о происшествии уточняется.