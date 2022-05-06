В дорожно-транспортном происшествии на проспекте Жукова, в результате которого Lexus перевернулся на крышу, пострадал известный в городе предприниматель. Как сообщил своим подписчикам в социальных сетях Виталий Барахтенко, он находился на пассажирском сидении в Mazda.

– Уважаемые водители, пожалуйста, следите за светофором и знаками дорожного движения. Ваша невнимательность калечит людей и машины. Авария случилась в 12:20 сегодня, 6 мая. Я сидел на пассажирском, жена была за рулем белой Мазды, она молодец, вызвала мне скорую (очки из-за подушки безопасности) рассекли мне лицо. На мгновение потерял сознание, болит голова, колено, шея... Всем спасибо, держу хвост пистолетом, – написал Барахтенко в ВКонтакте и приложил видео, на котором запечатлен момент столкновения.