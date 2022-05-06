ВТБ одобрил кредитные каникулы для юрлиц более чем на 1 трлн рублей





ВТБ одобрил около 1,7 тысячи заявок корпоративных клиентов на кредитные каникулы. Реструктуризация действующих кредитов проводится как по собственным программам ВТБ, так и в рамках Федерального закона №106. Общая сумма реструктуризированных сделок составила более 1,13 трлн рублей.





Меры поддержки востребованы компаниями из всех основных отраслей экономики. ВТБ индивидуально рассматривает запросы бизнеса по действующим кредитным договорам. По собственной программе реструктуризации для среднего и малого бизнеса отсрочка по кредитным платежам предоставляется на срок до 6 месяцев по процентам и до 1 года – по основному долгу.





В рамках Федерального закона №106 ВТБ предоставляет предприятиям по действующим кредитным договорам льготный период и особый порядок начисления и уплаты процентов в рублях с плавающей процентной ставкой.





-В текущей ситуации ряд крупных компаний столкнулся со сложностями при выполнении своих долговых обязательств. Мы всегда стремимся идти навстречу клиентам, со значительной частью которых работаем на протяжении многих лет и вместе прошли не один период волатильности. Мы понимаем, что главная задача банка – поддерживать клиентов и содействовать их работоспособности и успешному развитию в будущем, поэтому мы используем все доступные программы реструктуризации кредитов, включая наши собственные, и считаем, что их применение позволит нашим крупным клиентам пройти это непростое время и адаптироваться к новым условиям, - сказал Виталий Сергейчук, старший вице-президент ВТБ.





-Наша задача − обеспечить предпринимателям лучший клиентский опыт и комфортное обслуживание кредитного договора. Тем из них, кто сегодня оказался в ситуации неопределенности, требуется время для перенастройки бизнес-процессов. В целях реструктуризации существующей задолженности мы готовы предложить клиентам как государственные кредитные каникулы с отсрочкой на полгода, так и собственные программы, по которым график платежей индивидуален для каждой конкретной ситуации. Этими возможностями воспользовались уже более 1,5 тысяч клиентов среднего и малого бизнеса. Наибольшее число обращений мы приняли от предприятий из сферы аренды и управления недвижимостью, ресторанной и гостиничной индустрии, строительства и оптовой торговли и других, - отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.





Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ могут воспользоваться продуктами рефинансирования ранее выданных кредитов малым предприятиям «Кредит на восстановление бизнеса» и перекредитования экспресс-кредитов микропредприятиям «Бизнес-реструктуризация», позволяющими гасить текущую задолженность как по основному долгу, так и по процентам, комиссиям и т.п. Дополнительно на полгода может быть предоставлена отсрочка платежей по кредиту. Ставка определяется индивидуально. Срок кредитования составляет до 10 лет.















