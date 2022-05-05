Экономика

ВТБ расширил географию восстановления российских лесов

Экономика 05.05.2022 12:21 Новости компаний
05.05.2022 12:21 Новости компаний



ВТБ увеличил число регионов, в которых клиенты банка и участники программы лояльности смогут восстановить лес в рамках проекта «Подари лес другу!». Пользователям ВТБ Онлайн стала доступна высадка деревья еще в двух лесничествах на юге и в Сибири, всего проект теперь охватывает семь регионов страны. В рамках расширения географии новые деревья уже высадили в Волгоградской области.

Список площадок, в которых клиенты ВТБ могут высадить деревья онлайн, пополнили две новых территории: Алексеевское лесничество в Волгоградской области и Заудинское лесничество в Бурятии.  

- За два года при участии ВТБ в рамках проекта «Подари лес другу!» было высажено более 4 млн деревьев, клиенты и участники программы лояльности направили на это свыше 410 млн рублей и бонусов. Неудивительно, что проект пользуется популярностью – забота о природе для многих стала неотъемлемой частью ответственного подхода к окружающему миру. Однако ритм жизни больших городов редко позволяет принимать активное участие в восстановлении лесов. Мы даем возможность каждому внести свой вклад в сохранение «зеленых легких» наших планеты всего в несколько кликов. Чтобы каждый мог выбрать участок леса по душе, ВТБ постоянно расширяет географию, добавляя к проекту новые территории, - комментирует Роман Синенко, начальник управления «Программы лояльности» ВТБ.

ВТБ принимает участие в проекте по восстановлению лесов России с 2020 года. Чтобы посадить дерево онлайн, достаточно зайти в раздел «Подари лес другу!» на сайте банка или в мобильном приложении программы лояльности. Там клиенту предлагается на выбор один из участков леса, где можно посадить дерево. Пользователь также выбирает количество саженцев, а затем оплачивает их со счета карты или накопленными бонусами. Если бонусов для покупки не хватит, можно доплатить рублями по карте ВТБ.

Часть будущего леса, высаженную по проекту «Подари лес другу!», участник программы может назвать любым именем – своим или того, кому он посвящен. После оплаты клиент получает документ с указанием лица, в честь которого посажен лес, а также с названием территории, координатами деревьев на карте, количеством и породой саженцев. Кроме того, клиент может лично посадить дерево, а участки для лесовосстановления регистрируют лесничие.

Деревья высаживаются ежегодно весной и осенью, если собраны средства для восстановления конкретного участка. С учетом расширения географии в проекте участвует шесть национальных парков и лесничеств России, в том числе нацпарки «Смоленское Поозерье», «Заповедная Мордовия», «Угра» и «Мещера». Кроме того, силами клиентов группы ВТБ и волонтеров уже завершены работы по восстановлению леса в нацпарке «Валдайский».


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