Общество

Сироте в Волгоградской области выделили жилье с 70% износа

Общество 04.05.2022 19:15
04.05.2022 19:15



Прокуратура в Волгоградской области добивается предоставления благоустроенного жилья сироте, которое признано аварийным и непригодным для проживания. Как сообщили в Среднеахтубинском районном суде, прокурор Среднеахтубинского района подал иск в интересах сироты к комитету строительства Волгоградской области и ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства».
Надзорное ведомство требует предоставить гражданину благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.
Основанием обращения в суд послужила прокурорская проверка исполнения жилищного законодательства, законодательства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
– В ходе проверки установлено, что ответчиками гражданину передано жилое помещение в многоквартирном жилом доме, которое согласно техническому заключению имеет нарушения требований СП, СанПин, ГОСТ, процент износа конструкций составляет 70,09% аварийное состояние, при этом эксперты отмечают нецелесообразность проведения работ по капитальному ремонту, – пояснили в районом суде. 
Спорное жилое помещение признано непригодным для проживания. Рассмотрение иска состоится 13 мая.

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