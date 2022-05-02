Ушли и не вернулись: в Волжском ищут троих подростков

Расследования 02.05.2022 15:36
02.05.2022 15:36
Волонтеры ищут троих подростков 14 и 15 лет, которые пропали в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в поисковой группе «Лиза Алерт», школьники ушли из дома 1 мая и не вернулись.
Все трое одинакового роста – 176 см., нормального телосложения. Были одеты по-спортивному: футболки, спортивные штаны и кроссовки.
Подробные приметы каждого подростка указаны ниже в информации волонтеров.
Если кому-либо известно о том, где находятся подростки, просьба позвонить по телефону горячей линии 8(800) 700-54-52 или 112.
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