Ушли и не вернулись: в Волжском ищут троих подростков









Волонтеры ищут троих подростков 14 и 15 лет, которые пропали в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в поисковой группе «Лиза Алерт», школьники ушли из дома 1 мая и не вернулись.

Все трое одинакового роста – 176 см., нормального телосложения. Были одеты по-спортивному: футболки, спортивные штаны и кроссовки.

Подробные приметы каждого подростка указаны ниже в информации волонтеров.













Если кому-либо известно о том, где находятся подростки, просьба позвонить по телефону горячей линии 8(800) 700-54-52 или 112.



