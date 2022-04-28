Сбербанк раскрыл счета эскроу на 830 млрд рублей

Экономика 28.04.2022 08:40 Новости компаний
28.04.2022 08:40 Новости компаний
Общая сумма раскрытых эскроу-счетов в Сбербанке превысила 830 млрд рублей. Такие данные озвучил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, выступая на конференции по вопросам развития рынка недвижимости «Время изменений: господдержка и новые возможности». Из них на расчётные счета застройщиков перечислено 314 млрд рублей, а в счет погашения ссудной задолженности направлено 516 млрд рублей.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы активно помогаем девелоперам реализовывать строительство жилых объектов по схеме с использованием эскроу-счетов. Сегодня порядка 55% эскроу-счетов, которые были открыты при покупке квартиры, приходится на Сбербанк. Это более 42 млн кв. м жилья. На конец 1-го квартала в Сбере всего открыто около 650 тысяч счетов эскроу, из которых уже раскрыто чуть более 250 тысяч. Покрытие эскроу-счетами строительных проектов, финансируемых Сбербанком, к концу первого квартала составляло чуть более 100%».
Схема финансирования строительства с помощью эскроу-счетов, обеспечивающих большую прозрачность движения денежных средств и защищённость потребителей, в обязательном порядке для большинства застройщиков используется с июля 2019 года. Суть в том, что застройщик не получит деньги, пока не введет дом в эксплуатацию. При этом источником финансирования строительства объекта являются не средства дольщиков, а банковский кредит — проектное финансирование.
Конференция «Время изменений: господдержка и новые возможности» организована Сбером для обсуждения актуальных трендов отрасли, мер господдержки, вопросов импортозамещения и использования онлайн-сервисов.
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