В Камышине задержали мужчину, жестоко избившего случайного прохожего

В Камышине Волгоградской области задержали мужчину по подозрению в жестоком избиении 59-летнего местного жителя. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 28 апреля, нападение произошло у жилого трехэтажного дома по улице Некрасова, 19.

— Неизвестного мужчину задержали накануне вечером, — прокомментировала информагентству специалист по связям со СМИ МО МВД России «Камышинский» Марина Агаркова. — С задержанным работают дознаватели.

Известно, что нападение на камышанина произошло 16 апреля у жилого дома. Примерно в 21.30 неустановленный мужчина обратился к 59-летнему камышанину с незначительной просьбой. Попросив сигарету, неизвестный стал избивать случайного прохожего.

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