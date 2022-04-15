Общество

Двое таксистов под Волгоградом насмерть забили коллегу из-за долга

Общество 15.04.2022 10:06
15.04.2022 10:06


В Волгоградской области перед судом предстанут жители Светлоярского района, которые летом 2021 года зверски забили из-за долга  своего коллегу. Как сообщила 15 апреля ИА «Высота 102» официальный представитель  прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, мужчинам грозит по 20 лет колонии строгого режима. 

Согласно материалам уголовного дела, кровавая расправа произошла в ночь с 17 на 18 июля 2021 года. 

— Двое водителей такси вместе со своим знакомым выехали на безлюдный участок местности неподалеку от поселка Кирова Светлоярского района Волгоградской области. Мужчины начали высказывать коллеге претензии относительно возврата долга. Получив отказ, они решили завладеть имуществом знакомого, — сообщает Оксана Черединина. — Фигуранты уголовного дела избили его руками, ногами и гаечным ключом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. 

Расправившись с таксистом, обвиняемые забрали находившиеся при нем 4,5 тыс. рублей. Сев в арендованную машину такси, они скрылись с места. Позже автомобиль был найден на пустыре. Водительское удостоверение, документы на автомобиль и паспорт потерпевшего убийцы сожгли.

— Труп погибшего был найден местным пастухом, — уточняет Черединина. — Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УУР ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследовали преступление в  СУ СК РФ по Волгоградской области.

Уголовное дело будет рассматриваться в облсуде. Мужчинам грозит по 20 лет колонии строгого режима, либо пожизненное. Прокуратура утвердила обвинение по статьям о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, об убийстве в составе группы лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем, а также по статьям о завладении автомобилем без цели хищения и похищении паспорта.

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