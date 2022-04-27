Под Волгоградом мужчина сгорел в машине в свой день рождения

В Городищенском районе Волгоградской области обнаружен неопознанный труп мужчины в сгоревшем автомобиле Renault. Сегодня, 27 апреля, журналистам ИА «Высота 102» удалось выяснить подробности происшествия.

— Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ, — сообщил информагентству руководитель Городищенского МСО СУ СКР по Волгоградской области Михаил Ганабин. — Предварительно, погибший является жителем поселка Котлубань. Назначен комплекс экспертиз, в том числе и генетическая.





Погибшему приблизительно 40-45 лет. Тело мужчины обнаружили в нескольких километрах от хутора Варламов. По одной из версий, хозяин иномарки при движении по грунтовке застрял между дорожными колеями. Водитель пытался самостоятельно сдвинуться с места и предпринимал неоднократные попытки выбраться из «плена», что в итоге привело к возгоранию машины.

Как стало известно корреспондентам ИА «Высота 102», мужчина сгорел в автомобиле, по злой иронии судьбы, как раз в свой день рождения.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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