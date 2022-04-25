В Волжском во дворе дома нашли труп мужчины с ружьем

В Волжском Волгоградской области во дворе жилого дома по улице Пушкина найдено тело 62-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 25 апреля, к месту происшествия стянуты оперативные службы.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — На месте работает следственно-оперативная группа.

Известно, что мужчина погиб во дворе. Предварительно, перед смертью житель держал в руках охотничье ружье. Со слов очевидцев, раздался выстрел, после чего мужчина упал на землю.

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