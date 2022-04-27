Экономика

Бюджет Волгоградской области за три месяца прирос 32 миллиардами рублей

Экономика 27.04.2022 17:51
27.04.2022 17:51


Доходы бюджета Волгоградской области в 1 квартале 2022 года выросли на 6 миллиардов рублей по сравнению с январем-мартом 2021 года. Всего объем поступлений в казну региона в первые три месяца года составил 32 миллиарда рублей, сообщили в областной администрации.

Члены коллегии облфина под руководством первого заместителя – председателя комитета Александра Дорждеева связывают рост налоговых поступлений в бюджет с оказанной предприятиям господдержкой. 

— В текущей ситуации мы продолжим стимулировать деловую активность предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе посредством льготного кредитования и субсидирования. С этой целью принято решение докапитализировать основные отраслевые региональные фонды на сумму порядка 1,7 миллиарда рублей, — сказал Дорждеев.

Сейчас по инициативе губернатора Андрея Бочарова действует так называемый комплекс «Антисанкций», который включает 93 меры поддержки на сумму 9,4 млрд рублей.

В I квартале 2022 года налогоплательщики Волгоградской области перечислили в бюджет региона 23 миллиарда налоговых и неналоговых доходов. Это на 5,5 млрд рублей больше аналогичного периода 2021 года. Безвозмездные поступления составили 9 млрд рублей с превышением на 7,2% к аналогичному периоду прошлого года.

В январе-марте 2022 года чиновники потратили из бюджета 28,2 миллиарда рублей, в том числе 3,8 миллиарда рублей на реализацию 47 региональных проектов. Это 229 объектов строительства, спортивной инфраструктуры и благоустройства. На выплату зарплаты из областного бюджета выделили 8,6 миллиарда рублей, на меры соцподдержки — 5,3 миллиарда рублей, на сдерживание коронавируса — 1,9 миллиарда рублей.

В 1,4 раза увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем трансфертов местным бюджетам. В частности, муниципалитеты получили деньги на строительство новых школ, выплату субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

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