Общество 27.04.2022 13:04
27.04.2022 13:04
Сотрудников полиции в Михайловке ветврачи просят найти хорька и людей, которые с ним контактировали, так как животное, возможно, заражено бешенством.
— Сегодня обратились с заявлением в полицию с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения хорька, который две недели назад покусал парня лет 16-18. Если животное было заражено бешенством, то молодому человеку еще можно помочь. Понимаете, парня жарко. Дай бог, чтобы наши опасения не подтвердились, — сообщили ИА «Высота 102» ветврачи в Михайловской станции по борьбе с болезнями животных.
История с хорьком началась 11 апреля. В районную станцию по борьбе с болезнями животных приехала местная жительница и сообщила, что у нее в машине находится хорек, которого поймали в районе домов №№ 16-20 по ул. Поперечная. Женщина рассказала, что увидела, как из подъезда многоквартирного дома выбежал пушистый зверек и она бросилась его ловить. На помощь пришел молодой человек, который проходил мимо. Парень поймал хорька, но животное успело его поцарапать и укусить за палец. Женщина посоветовала молодому человеку срочно обратиться в больницу, но тот лишь отмахнулся и ушел.
Жительница Михайловки забрала хорька себе. Ветврачи дали ей рекомендации по содержанию животного и просили в течение двух недель наблюдать за его состоянием. Однако женщина избавилась от зверька. Ветврачам она сообщила, что отдала хорька в хорошие руки какому-то мужчине. Дать его контакты женщина не смогла, но рассказала, что якобы хорек у этого мужчины умер. Сотрудники ветстанции так и не смогли добиться какой-либо информации об этом мужчине, поэтому и обратились в полицию.
Самостоятельные поиски парня, которого укусил зверек, результатов не принесли.
— Мы развесили на домах по улице Поперечная, где все произошло, объявления. Опросили местных жителей, дали информацию в районную газету, но молодой человек так и не нашелся. Хорька проверить на бешенство мы также не можем. Надеемся, что в ближайшее время эта ситуация все же разрешится благополучно, — сказали информагентству ветврачи.
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