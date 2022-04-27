Экономика

Сбер начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний

Экономика 27.04.2022 11:47 Новости компаний
27.04.2022 11:47 Новости компаний


С 27 апреля 2022 года Сбер открыл предварительный прием заявок по льготной ипотеке для сотрудников российских IT-компаний по ставке 5%. Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья в городах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населённых пунктах.
Подать предварительную заявку можно онлайн на странице «Ипотека для IT» сайта Домлик.
Ранее Правительство РФ приняло решение о выделении финансирования программы из резервного фонда в размере 1,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
- Как социальный банк Сбер участвует во всех программах ипотеки с государственной поддержкой. Сегодня важно поддержать население, в том числе отдельных специалистов, и создать для них доступные условия для приобретения жилья в России. Ставка по новой программе одна из самых низких на рынке. Надеемся, что сотрудники IT-компаний воспользуются возможностью улучшить жилищные условия по минимальным процентным ставкам. Ожидаем спрос на программу, - прокомментировал Николай Васев, вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка.
Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, трудовой договор которых заключён с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития и не менее 1 квартала пользуется налоговыми льготами.
С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч ублей, если место работы находится в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые располагаются в городе с численностью до 1 миллиона человек.
Подобрать подходящую квартиру можно онлайн на Домклик.

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