Общество

Новые фонари на набережной Волгограда установит разрушитель бетона

Общество 27.04.2022 08:31
27.04.2022 08:31


Определен подрядчик, который установит новые мачты освещения на Центральной набережной Волгограда около реконструируемой лестницы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, единственным участником закупки и  победителем стало ООО «Реновацио». Эта компания уже осваивает 35 миллионов рублей на реконструкции лестницы в районе улицы Ковентри Волгограда. Стоимость работ по установке освещения составляе  более 18 миллионов рублей. 
Напомним,  в створе лестницы планируют полностью обновить освещение. Как ранее поясняли в администрации города, из 20 опор 16 отсутствуют полностью, а четыре находятся в разрушенном состоянии. Мачты были установлены 70 лет назад. Новые фонари будут точной копией утраченных, заверяли в мэрии.

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