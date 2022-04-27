Новые фонари на набережной Волгограда установит разрушитель бетона

Общество 27.04.2022 08:31
27.04.2022 08:31
Определен подрядчик, который установит новые мачты освещения на Центральной набережной Волгограда около реконструируемой лестницы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, единственным участником закупки и победителем стало ООО «Реновацио». Эта компания уже осваивает 35 миллионов рублей на реконструкции лестницы в районе улицы Ковентри Волгограда. Стоимость работ по установке освещения составляе более 18 миллионов рублей.
Напомним, в створе лестницы планируют полностью обновить освещение. Как ранее поясняли в администрации города, из 20 опор 16 отсутствуют полностью, а четыре находятся в разрушенном состоянии. Мачты были установлены 70 лет назад. Новые фонари будут точной копией утраченных, заверяли в мэрии.
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