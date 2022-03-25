В Волгограде начали крушить ступени, ведущие к улице Ковентри

Компания «Реновацио» приступила к освоению бюджетных 35 миллионов рублей, начав демонтажные работы на исторической лестнице в центральной части Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», рабочие ударными темпами в эти дни разбирают ступени, ведущие к улице Ковентри. Напомним, что о подписании контракта с ООО мэрия Волгограда сообщала 21 марта.





Аукцион по отбору исполнителя работ, объявленного администрацией Волгограда, ООО «Реновацио» выиграло без особого труда. Кроме этой организации, согласно сайту госзаказов, на конкурс не было подано ни одной заявки. В итоге контракт был заключен с подрядчиком по стартовой и максимальной цене - 35 052 536 рублей.





По сведению администрации Волгограда, с момента возведения в 1954 году лестничный спуск в створе улицы Ковентри ни разу капитально не ремонтировали.

— В результате к сегодняшнему дню он пришел в неудовлетворительное состояние. Задачу по реконструкции лестницы поставил в феврале этого года глава Волгограда Владимир Марченко в ходе рабочей поездки в Центральный район, — напоминают в мэрии.





Согласно технической документации, строителям предстоит восстановить фундамент и несущие элементы объекта, привести в порядок ступени и покрытие подпорных стенок. Согласно поручениям Марченко, весь цикл работ должен завершиться в первом полугодии 2022 года.





Отметим, что ступени исторической лестницы выполнены из гранита. Предполагается, что каждую гранитную плиту подрядчик должен бережно очистить от полувековой пыли и вернуть на то же место, где она лежала с 54 года.





Ранее сообщалось, что британский город Ковентри, в честь которого названа улица, разорвал отношения с Волгоградом из-за спецоперации на Украине.

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