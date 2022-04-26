Исторические фонари на набережной в Волгограде заменят на новодел

Более 18 миллионов рублей потратят из бюджета Волгограда на замену мачт освещения на Центральной набережной около реставрируемой лестницы рядом с улицей Ковентри. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, победителем аукциона стал единственный участник, сведения о котором еще не раскрыты.

Согласно техзаданию, планируется заменить 20 светильников в этой части набережной. Так, здесь установят литые декоративные опоры серебристого цвета и светильники мощностью не менее 100 Вт каждый. При этом в оформлении будет использоваться чугун, следует из документации.

В администрации Волгограда ИА «Высота 102» не пояснили, какая компания стала победителем аукциона. Но заметили, что система освещения в районе лестничного спуска не функционирует уже много лет.



- Проведенное обследование показало, что за десятилетия эксплуатации без надлежащего обслуживания мачты освещения и светильники пришли в неудовлетворительное состояние, прекратили функционировать и не подлежат восстановлению, - прокомментировали в администрации. - Условия контракта предусматривают создание точных копий фонарей, которые будут установлены на месте разрушившихся объектов. Гарантия на данный вид работ составляет 5 лет.

При этом в мэрии не ответили на вопрос корреспондента, куда денут старые мачты.