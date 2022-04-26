По чуть-чуть: продавец ювелирного в Волгограде сдала в ломбард украшений на 11 млн





Прокуратура Ворошиловского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летней местной жительницы, которая будучи работником ювелирного магазина сдала в ломбард украшения на 11,5 миллионов рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, теперь предприимчивой женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемая, работая продавцом в ювелирном магазине, больше 2 месяцев без ведома собственников брала драгоценности и сдавала их в ломбард. Полученные деньги она тратила по своему усмотрению. Вину в содеянном обвиняемая признала полностью и возместила ущерб на 10,5 миллионов рублей.

Собранные доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения. Женщина обвиняется в растрате в особо крупном размере - ч.4 ст.160 УК РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ворошиловский районный суд.