В Волгограде из-за ДТП с КАМАЗом растет пробка на Первой Продольной

В Центральном районе Волгограда из-за двух дорожно-транспортных происшествий на улице 7-й Гвардейской стремительно растет автомобильная пробка на Первой Продольной магистрали. Как сообщают читатели ИА «Высота 102», уже наблюдается серьезный транспортный затор по направлению в центр города.





Две аварии на 7-й Гвардейской произошли на расстоянии друг от друга не более 200 метров. В результате обездвижены на этот час оказалась улица 7-й Гвардейской в границах от проспекта Ленина до Коммунистической, а также проспект Ленина в границах от улицы Землянского до пересечения с улицей Пражской.

По сведениям волгоградцев, предполагаемый виновник одного из двух ДТП в центре города - водитель КАМАЗа, который врезался в припаркованную на обочине легковушку.

По предварительным данным, обе аварии обошлись без пострадавших.