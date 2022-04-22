Адвокаты осужденных за убийство из-за конфликта в родительском чате риелтора Романа Гребенюка подали апелляции на приговор . Защита просит оправдать Анну Мелконян и Армана Смбатяна, а представитель Арсена Мелконяна просит отменить приговор и направить резонансное уголовное дело о жестокой расправе на новое рассмотрение. Как стало известно ИА «Высота 102» 22 апреля, родные Гребенюка в свою очередь надеются на ужесточение приговора.

Журналисты информагентства связались с сестрой погибшего Светланой Гребенюк. О том, почему фигурантов дела сложно назвать людьми и когда суд планирует рассмотрение апелляционных жалоб — в материале ИА «Высота 102».

— Наш адвокат получила копии апелляционных жалоб от защиты противоположной стороны. Меня удивляет то, что эти люди, хотя я их людьми даже назвать не могу, до сих пор не признали своей вины и продолжают от всего отказываться, — говорит Светлана. — На протяжении судебных процессов Арсен Мелконян вел себя достаточно надменно, постоянно привлекал к себе внимание какими-то непонятными выпадами. Как можно писать стихи, еще и в таком ироничном ключе, когда убил человека? У меня это в голове не укладывается. Никто из них (фигурантов дела — Прим. ред.) так до конца и не раскаялся в совершенном преступлении. А теперь их нужно оправдать и простить, а то, что моего брата не вернуть, он лежит в земле, это нормально?

Арсену Мелконяну суд назначил 11 лет «строгача», его сестре Анне Мелконян 5,5 лет колонии общего режима, супругу Анны — Арману Смбатяну — семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.





Первоначально гособвинение запрашивало для криминальной троицы совсем другие сроки: 13 лет колонии строгого режима для Арсена Мелконяна, семь лет колонии общего режима Анне Мелконян и 10 лет колонии строгого режима для Армана Смбатяна.

В свою очередь, представитель потерпевшей стороны просила суд не учитывать обстоятельства, которые могут каким-либо образом смягчить наказание подсудимым и назначить Арсену Мелконяну и Арману Смбатяну по 15 лет лишения свободы, Анне Мелконян — 12 лет колонии.

Сразу после приговора Арсен Мелконян, до этого пытавшийся «набирать» очки перед судом и строивший из себя жертву режима, стал угрожать присутствовавшей в зале заседания сестре погибшего Романа.

— Страшно, что такие люди находятся среди нас. Пока занимаемся апелляционными жалобами, но эти угрозы ему просто так с рук не сойдут. Изначально Мелконян пытался казаться намного лучше, чем он есть, а после приговора наружу полезло то, чем он и является. Видимо понял, что терять уже нечего и сорвался. Испугался серьезного срока. Он неадекватен и ведет себя непредсказуемо, это видели все.

По словам Светланы, защита потерпевшей стороны подала встречную жалобу на иск Мелконяна, с тем, чтобы ему увеличили срок. Прокурор в апелляционном представлении также просил суд усилить назначенное осужденным наказание.

— Мне известно, что предварительно рассмотрение по апелляциям пройдет в середине или конце мая, — сообщила сестра погибшего риелтора.

Жестокое избиение Романа Гребенюка произошло 23 октября 2020 года в головном офисе Сбербанка на улице Коммунистической в Центральном районе Волгограда. По версии следствия, ранее судимый за мошенничество Арсен Мелконян пришел в отделение банка и напал на риелтора. Позднее пострадавший от полученных травм скончался в реанимации.



Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области