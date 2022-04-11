В Волгограде убийцы Гребенюка захотели на свободу





Осужденные по резонансному делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка в Волгограде Арсен Мелконян, Анна Мелконян и Арман Смбатян захотели на свободу. 22 марта суд вынес обвинительный приговор фигурантам уголовного дела из-за конфликта в родительском чате. Сегодня, 11 апреля, стало известно, что стороны обжаловали решение суда.

Арсену Мелконяну назначили 11 лет «строгача», его сестре Анне Мелконян 5,5 лет колонии общего режима, супругу Анны — Арману Смбатяну — семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дата рассмотрения апелляций еще не определена. Возражения принимаются до 25 апреля.

— Представитель потерпевшей стороны в апелляционной жалобе, а также прокурор в апелляционном представлении просят усилить назначенное осужденным наказание, — сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Екатерина Вальковская. — Адвокаты Анны Мелконян и Армана Смбатяна просят отменить приговор и оправдать их подзащитных. Защита Арсена Мелконяна просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.

Первоначально гособвинение запрашивало для криминальной троицы совсем другие сроки: 13 лет колонии строгого режима для Арсена Мелконяна, семь лет колонии общего режима Анне Мелконян и 10 лет колонии строгого режима для Армана Смбатяна.

В свою очередь, представитель потерпевшей стороны просила суд не учитывать обстоятельства, которые могут каким-либо образом смягчить наказание подсудимым и назначить Арсену Мелконяну и Арману Смбатяну по 15 лет лишения свободы, Анне Мелконян — 12 лет колонии.

Сразу после приговора Арсен Мелконян, до этого пытавшийся «набирать» очки перед судом и строивший из себя жертву режима, стал угрожать присутствовавшей в зале заседания сестре погибшего Романа.

— Когда судья покинула зал заседаний, Мелконян начал угрожать мне и членам моей семьи. Я даже не могу повторить все те гадости, которые он произнес, — сквозь слезы рассказала журналисту ИА «Высота 102» Светлана Гребенюк.

По ее словам, угрозы были более чем реальны и их слышали все присутствующие. Девушка заявила о намерении подать заявление в правоохранительные органы.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.