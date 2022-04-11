Общество

В Волгограде убийцы Гребенюка захотели на свободу

Общество 11.04.2022 13:21
11.04.2022 13:21


Осужденные по резонансному делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка в Волгограде Арсен Мелконян, Анна Мелконян и Арман Смбатян захотели на свободу. 22 марта суд вынес обвинительный приговор фигурантам уголовного дела из-за конфликта в родительском чате. Сегодня, 11 апреля, стало известно, что стороны обжаловали решение суда. 

Арсену Мелконяну назначили 11 лет «строгача», его сестре Анне Мелконян 5,5 лет колонии общего режима, супругу Анны — Арману Смбатяну — семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дата рассмотрения апелляций еще не определена. Возражения принимаются до 25 апреля.

— Представитель потерпевшей стороны в апелляционной жалобе, а также прокурор в апелляционном представлении просят усилить назначенное осужденным наказание, — сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Екатерина Вальковская. — Адвокаты Анны Мелконян и Армана Смбатяна просят отменить приговор и оправдать их подзащитных. Защита Арсена Мелконяна просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. 

Первоначально гособвинение запрашивало для криминальной троицы совсем другие сроки: 13 лет колонии строгого режима для Арсена Мелконяна, семь лет колонии общего режима Анне Мелконян и 10 лет колонии строгого режима для Армана Смбатяна. 

В свою очередь, представитель потерпевшей стороны просила суд не учитывать обстоятельства, которые могут каким-либо образом смягчить наказание подсудимым и назначить Арсену Мелконяну и Арману Смбатяну по 15 лет лишения свободы, Анне Мелконян — 12 лет колонии. 

Сразу после приговора Арсен Мелконян, до этого пытавшийся «набирать» очки перед судом и строивший из себя жертву режима, стал угрожать присутствовавшей в зале заседания сестре погибшего Романа. 

— Когда судья покинула зал заседаний, Мелконян начал угрожать мне и членам моей семьи. Я даже не могу повторить все те гадости, которые он произнес, — сквозь слезы рассказала журналисту ИА «Высота 102» Светлана Гребенюк.

По ее словам, угрозы были более чем реальны и их слышали все присутствующие. Девушка заявила о намерении подать заявление в правоохранительные органы.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
11.04.2022 18:36
Общество 11.04.2022 18:36

0
Далее
Общество
11.04.2022 18:28
Общество 11.04.2022 18:28

0
Далее
Общество
11.04.2022 16:58
Общество 11.04.2022 16:58

0
Далее
Общество
11.04.2022 16:54
Общество 11.04.2022 16:54

0
Далее
Общество
11.04.2022 16:09
Общество 11.04.2022 16:09

0
Далее
Общество
11.04.2022 15:26
Общество 11.04.2022 15:26

0
Далее
Общество
11.04.2022 14:27
Общество 11.04.2022 14:27

0
Далее
Общество
11.04.2022 12:59
Общество 11.04.2022 12:59

0
Далее
Общество
11.04.2022 12:29
Общество 11.04.2022 12:29

0
Далее
Общество
11.04.2022 11:50
Общество 11.04.2022 11:50

0
Далее
Общество
11.04.2022 11:49
Общество 11.04.2022 11:49

0
Далее
Общество
11.04.2022 10:10
Общество 11.04.2022 10:10

0
Далее
Общество
11.04.2022 08:36
Общество 11.04.2022 08:36

0
Далее
Общество
11.04.2022 08:05
Общество 11.04.2022 08:05

0
Далее
Общество
10.04.2022 19:34
Общество 10.04.2022 19:34

0
Далее

Лента новостей

18:36
В волгоградском ЦПКиО огненным шоу открыли сезон летних концертовСмотреть фотографии
18:35
Стали известны подробности о рецидивисте, задержанном на посту под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
Волгоградский проспект Жукова засыпали песком: смотрим фото с высоты птичьего полетаСмотреть фотографии
18:13
Тело женщины нашли на козырьке подъезда высотки в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:05
Исчезнувший с глаз чиновников сгнивший лук нашелся в овраге в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
Сообщника мошенников в наручниках доставили из Северного Кавказа в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Дорожного рабочего под Волгоградом раздавило между КАМАЗом и микроавтобусомСмотреть фотографии
17:28
На юге Волгограда иномарка влетела в автобус № 55Смотреть фотографии
17:05
Мину времен войны нашли у 11-этажки в ЖК ВолгоградаСмотреть фотографии
16:58
В Волгоградской области из-за паводка закрыли вход в пещеру колдунаСмотреть фотографии
16:54
Реконструктор площади Чекистов в Волгограде займется склоном за «Маяком»Смотреть фотографии
16:10
Выпавший из окна 47-летний волгоградец умер после забега по дворуСмотреть фотографии
16:09
Волгоградскую область на три дня захватит грозовой фронтСмотреть фотографии
16:08
Под Волгоградом на обочине дороги нашли мертвой пропавшую в марте женщинуСмотреть фотографии
15:58
Теплоход столкнулся с катером на Волге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:30
Волгоградский облсуд отменил приговор сборщику металлолома за «кражу» ржавой трухиСмотреть фотографии
15:28
Голубоглазый мужчина с каштановыми волосами пропал в ВолжскомСмотреть фотографии
15:26
Рост населения зафиксирован в единственном районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:44
Трое мужчин украли рельсы с ж/д перегона на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде вскрыли мухлеж при регистрации земли в частную собственностьСмотреть фотографии
14:27
Награды ветерана ВОВ Тимофея Немова нашли и вернули внукам полицейские ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
«Югполиграфиздат» в Волгограде опроверг данные о риске массовых увольненийСмотреть фотографии
13:40
В СК сообщили подробности смерти дорожника при замене колеса у КАМАЗа под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:39
Задержанного в Волгограде за взятку полковника УФСИН поместили в СИЗО №1Смотреть фотографии
13:21
В Волгограде убийцы Гребенюка захотели на свободуСмотреть фотографии
12:59
Он никуда не ушел: жители Волгоградской области продолжают умирать от COVID-19Смотреть фотографии
12:58
Налоговый вычет за обучение: кому положен и как его оформитьСмотреть фотографии
12:29
Опасные сардельки нашли в соседнем с Волгоградской областью регионеСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области приватизируют племзавод по производству мраморной говядиныСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде за получение взятки задержан полковник УФСИН КурсековСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 