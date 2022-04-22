Спорт

В волгоградском «Роторе» не экономят на премиальных

Спорт 22.04.2022 10:05
22.04.2022 10:05


Режим экономии бюджетных средств включили в волгоградском клубе «Ротор». Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, такой подход  в клубе практиковался всегда, но сейчас – особенно. 
— Экономим там, где это возможно, - рассказали информагентству в организации. – Выбираем соотношение – цена-качество. Другие клубы тоже экономят. Например, московские клубы «Велес» и «Спартак-2» просили нас перенести время начала матча, чтобы успеть на вечерний авиарейс из Волгограда в Москву и не тратиться на ночевку в Волгограде. 
При этом в клубе отметили, что делегации на выездные матчи составляются в необходимом объеме, а численность игроков зависит от травмированных. 
— Важно, что в клубе вовремя выплачиваются все положенные средства  и нет задержек по зарплате и премиальным, — пояснили в организации. 
Ранее гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский заявлял о том, что для поездок команды на матчи теперь используется в основном клубный автобус. 
Напомним, в настоящее время "Ротор" находится на 18-ом месте в турнирной таблице ФНЛ и клубу грозит вылет из лиги. 

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