В Чистый четверг в Волгоградской области сгорели четыре бани









Четыре бани сгорели за минувшие сутки в Волгоградской области. По информации ГУ МЧС России по региону, в Среднеахтубинском районе два пожара произошли в дачных обществах.

Так, в СНТ «Энергетик» в деревянной бане площадью 6 кв.м. горело потолочное перекрытие по всей площади. Причиной возгорания стала неисправность дымохода. В СНТ «Строитель-1» в поселке Первомайском из-за перекала печи загорелась блочная баня. Внутри вспыхнули стены и потолок. Площадь пожара составила 9 кв.м.

В городе Михайловка вечером сгорела деревянная баня площадью 15 кв.м. Причиной возгорания в данном случае также стал перекал печи. Еще один пожар произошел в Котельниково. Здесь по всей площади горела кирпичная баня. По предварительным данным, горение началось из-за неисправности дымохода.



