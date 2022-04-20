Волгоградцам разрешили 3 года ездить по старым правам: разъяснения ГИБДД

Главное 20.04.2022 10:56
20.04.2022 10:56
Водительские права, срок действия которых истек или истекает в 2022 и 2023 годах, автоматически продлеваются на 3 года. Как пояснил ИА «Высота 102» Валерий Удодов, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, такая процедура принята в соответствии с постановлением правительства.
- Теперь тем водителям, у которых подходит срок замены водительских прав с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, нет необходимости обращаться в регистрационные подразделения МВД, они беспрепятственно смогут передвигаться со «старыми» правами, - рассказал Валерий Удодов. - В случае остановки инспектором ДПС не надо предоставлять какие-либо дополнительные документы, никакого административного наказания за «просроченные» права не последует.
Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности, пояснили в ведомстве. Однако этот факт не лишает автовладельцев их права воспользоваться услугой по замене водительского удостоверения, уточнили в ГИБДД.
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