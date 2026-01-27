В Волгограде у дальнобойщика на дороге отобрали тягач





Волгоградские приставы в Советском районе изъяли тягач Freightliner Columbia у владельца, который накопил долгов на сумму 1,5 миллиона рублей.

– Кроме того, данное транспортное средство является предметом залога по кредитному договору, обязательства по которому не исполнены, – уточняют в ГУФССП по Волгоградской области.

Шансов вернуть средство передвижения и, очевидно, заработка у волгоградца нет – в ближайшее время тягач в счет погашения долга перед заемщиком будет реализован с торгов.

В настоящее время т сотрудники органа принудительного исполнения готовят большегруз к оценке и реализации.

Фото: ГУФССП России