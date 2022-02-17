Общество 17.02.2022 09:18
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17.02.2022 09:18
Долг на сумму почти 16 тысяч рублей образовался у СНТ «Конструктор» близ хутора Зайчики на острове Сарпинский в Волгограде после получения счетов за вывоз мусора, которого не было. С ноября 2021 года машины регоператора «Ситиматик-Волгоград» ни разу не были на острове из-за отсутствия навигации паромной переправы, однако платежки от компании исправно приходят. На протяжении трех месяцев регоператор присылает накладные на сумму от 5 до 5,4 тысяч рублей, рассказала ИА «Высота 102» председатель СНТ «Конструктор» Оксана Кобец.
– В сентябре прошлого года мы перешли на коммерческий учет вывоза мусора, исходя из нормативов его накопления. Два месяца мы платили по-новому, по 5 тысяч рублей, и были всем довольны, – рассказала председатель садоводческого товарищества. – В конце октября «Ситиматик» приехал последний раз в том году, забрал и мусор, и контейнеры, и когда пришел счет за ноябрь, я очень удивилась, потом пришел за декабрь. Я звонила в их колл-центр, писала письма – безрезультатно. Потом решила, что в январе-то уже точно не придет, год ведь новый начался! Но не тут-то было.
Оплачивать не оказанные услуги руководитель СНТ «Конструктор» не намерена – она считает, что потом добиться перерасчета и возврата денег будет невозможно.
– Надо понимать, что у нас дачное сообщество, здесь глубокой осенью, зимой, ранней весной никого практически нет, дачи закрыты и пустуют, мусор никто не оставляет, – возмущена Оксана Кобец.
В ООО «Ситиматик-Волгоград» в ответ на редакционный запрос ограничились лаконичным сообщением о проведении проверки.
– По факту начислений [СНТ «Конструктор»] за период с ноября 2021 года по январь текущего года регоператором проводится проверка, по итогам которой в случае принятия положительного решения в адрес потребителя будут направлены корректировочные документы, – говорится в письме за подписью генерального директора Андрея Дёмина.
В соседнем с «Конструктором» СНТ «МедПром» глубокой осенью и зимой счетов за вывоз мусора не получали. Зато, как рассказал председатель Владимир Полетаев, регоператор начислил астрономические суммы за вывоз мусора в мае-октябре 2021 года. История с повышением платы за ТКО началась еще в 2020 году, но тогда это не было столь критичным. Но с началом дачного сезона 2021 года лишь за один месяц крошечному СНТ «Ситиматик-Волгоград» насчитал 17 тысяч рублей за вывоз мусора. Дальше – больше, и сейчас на дачном сообществе «висит» долг на сумму более 81 тысячи рублей.
– Мы простые дачники: ни на чём не зарабатываем, а весь наш бюджет, из которого мы платим в том числе за вывоз мусора, складывается только из членских взносов, – посетовал Владимир Полетаев. – Практически все члены нашего общества – пожилые бабушки и дедушки, где нам взять такие деньги, чтобы расплатиться с долгами?
Как следует из ответа регионального оператора на редакционный запрос, в компании осведомлены о возникших в «МедПроме» проблемах. Как и в случае с «Конструктором», компания начала проверку и уточняет сведения об объемах фактически оказанной услуги за май-октябрь 2021 года.
– После анализа всей информации и принятия положительного решения в адрес потребителя также будут направлены корректировочные документы, – сообщили в ООО «Ситиматик-Волгоград».
Информагентство будет следить за развитием событий.
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