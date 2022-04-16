







Центральный районный суд Волгограда рассмотрит административный протокол за дискредитацию Вооруженных Сил РФ в отношении волгоградского активиста Михаила Соломонова. Ему грозит от 30 до 50 тысяч рублей штрафа по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Получить комментарий у самого Соломонова не удалось – его номер не в сети.

В региональном главке МВД пояснили, что активиста приглашали в отдел для составления протокола. Михаил Соломонов 8 апреля разместил на своей странице в социальной сети фотографию, к которой возникли вопросы у правоохранителей. Экспертиза показала, что размещенное активистом фото попадает под ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

- Считаю, что правоохранительные органы поступили совершенно правильно. Очевидно, что этот человек работает против своей страны, - высказался в отношении Соломонова депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов.

Центральный районный суд рассмотрит протокол в отношении активиста Соломонова в понедельник, 18 апреля.

Напомним, что Соломонов в феврале текущего года отсидел 10 суток в спецприемнике за совершение двух административных правонарушений. Тогда сообщалось, что волгоградец зимой организовал велопробег, который прошел с нарушением эпидемиологических требований и создавал помехи движению транспорта. Уже в отделе полиции, куда он был доставлен, в отношении него был составлен еще один протокол по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».



