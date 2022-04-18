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Онлайн-касса для аптеки в «Тинькофф»: особенности и преимущества

Полезно знать 18.04.2022 14:05 Реклама
18.04.2022 14:05 Реклама


Удобная онлайн-касса для современной аптеки – это востребованный инструмент в фармбизнесе. Завести комфортный интернет-эквайринг с различными возможностями можно в банке «Тинькофф». Читайте далее о том, как подключить онлайн-кассу для аптеки, каковы ее возможности и плюсы. 
Онлайн-касса для фармы: как подключить
На официальном сайте банка онлайн касса для аптеки располагается в разделе «Касса» по адресу «Тинькофф Касса» – «Готовые решения» – «Онлайн-платежи для фармы». Чтобы создать свою онлайн-кассу, нажмите на желтую кнопку «Подключить» или заполните заявку чуть ниже на странице.
Для оформления заявки выберите нужный раздел: «интернет-эквайринг», «торговый эквайринг» или «самозанятым». Заполните нужные поля формы и нажмите на кнопку «Оформить». Поля для обязательного заполнения выделены *
Особенности и преимущества онлайн-кассы «Тинькофф»
Интернет-эквайринг для аптеки от банка «Тинькофф» – это отличная возможность комфортно организовать работу своей аптеки. Клиенту будет удобно оплачивать лекарства в режиме онлайн, он сможет оформить автоплатежи своих постоянных покупок, а также пользоваться облачной онлайн-кассой.
Плюсы онлайн-кассы «Тинькофф»:
• безопасность и защита от штрафов.
 Не все лекарства разрешается оплачивать онлайн. Чтобы избежать штрафа за незаконную покупку медикаментов интернете, клиент будет предупрежден о том, какие лекарства можно покупать онлайн, а какие запрещено;
• интернет-эквайринг и облачная онлайн касса подключаются в соответствии с 54-ФЗ;
• быстрое поступление средств на счет. Деньги приходят на счет на следующий день;
• оформить полный или частичный возврат по необходимости можно в личном кабинете без бумажного чека;
•использование различных способов оплаты: картой, СБП, автоплатежом. Также пользователю доступны функции рассрочки и заморозки средств на карте.
Если вам понравилась онлайн-касса для аптеки от «Тинькофф», вы можете оформить ее на официальном сайте банка в течение нескольких минут и сразу начать пользоваться.
Онлайн-касса «Тинькофф» – это современный инструмент, который сделает покупки в вашей аптеке удобными и легкими для клиентов, а вам облегчит управление фармбизнесом. Пользоваться кассой удобно, понятно и легко. Проверьте возможности полезного продукта от «Тинькофф» уже сегодня – подключите свою онлайн-кассу и оцените ее преимущества на практике!
Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.


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