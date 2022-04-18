Онлайн-касса для аптеки в «Тинькофф»: особенности и преимущества





Удобная онлайн-касса для современной аптеки – это востребованный инструмент в фармбизнесе. Завести комфортный интернет-эквайринг с различными возможностями можно в банке «Тинькофф». Читайте далее о том, как подключить онлайн-кассу для аптеки, каковы ее возможности и плюсы.

Онлайн-касса для фармы: как подключить

На официальном сайте банка онлайн касса для аптеки располагается в разделе «Касса» по адресу «Тинькофф Касса» – «Готовые решения» – «Онлайн-платежи для фармы». Чтобы создать свою онлайн-кассу, нажмите на желтую кнопку «Подключить» или заполните заявку чуть ниже на странице.

Для оформления заявки выберите нужный раздел: «интернет-эквайринг», «торговый эквайринг» или «самозанятым». Заполните нужные поля формы и нажмите на кнопку «Оформить». Поля для обязательного заполнения выделены *

Особенности и преимущества онлайн-кассы «Тинькофф»

Интернет-эквайринг для аптеки от банка «Тинькофф» – это отличная возможность комфортно организовать работу своей аптеки. Клиенту будет удобно оплачивать лекарства в режиме онлайн, он сможет оформить автоплатежи своих постоянных покупок, а также пользоваться облачной онлайн-кассой.

Плюсы онлайн-кассы «Тинькофф»:

• безопасность и защита от штрафов.

Не все лекарства разрешается оплачивать онлайн. Чтобы избежать штрафа за незаконную покупку медикаментов интернете, клиент будет предупрежден о том, какие лекарства можно покупать онлайн, а какие запрещено;

• интернет-эквайринг и облачная онлайн касса подключаются в соответствии с 54-ФЗ;

• быстрое поступление средств на счет. Деньги приходят на счет на следующий день;

• оформить полный или частичный возврат по необходимости можно в личном кабинете без бумажного чека;

•использование различных способов оплаты: картой, СБП, автоплатежом. Также пользователю доступны функции рассрочки и заморозки средств на карте.

Если вам понравилась онлайн-касса для аптеки от «Тинькофф», вы можете оформить ее на официальном сайте банка в течение нескольких минут и сразу начать пользоваться.

Онлайн-касса «Тинькофф» – это современный инструмент, который сделает покупки в вашей аптеке удобными и легкими для клиентов, а вам облегчит управление фармбизнесом. Пользоваться кассой удобно, понятно и легко. Проверьте возможности полезного продукта от «Тинькофф» уже сегодня – подключите свою онлайн-кассу и оцените ее преимущества на практике!

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