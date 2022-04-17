Беременную пассажирку потерпевшего крушение катера в Волгоградской области выписали из больницы





В больнице осталась одна женщина, пострадавшая в результате крушения катера в Камышине. Врачи продолжают наблюдать в условиях стационара за состоянием 25-летней пассажирки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве.



Напомним , после трагедии в медучреждение были доставлены две находившиеся на судне женщины – 40 и 25 лет. Они находились в состоянии средней тяжести с диагнозом переохлаждение. Двое мужчин от госпитализации отказались. Одна из пострадавших женщин беременна. Камышанка потеряла своего мужа, также находившегося на борту катера, и 12-летнего сына, тело которого нашли сегодня утром.

В рамках возбужденного уголовного дела задержаны двое человек - управлявший катером спасатель и начальник спасательной станции, который позволил своему подчиненному использовать служебный транспорт в личных целях.

