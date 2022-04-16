«В больнице только женщины»: стало известно о состоянии выживших при крушении катера на Волге

Общество 16.04.2022 08:26
16.04.2022 08:26
В Центральной районной больнице Камышина из четырех выживших при крушении катера на Волге находятся только женщины. Двое мужчин от госпитализации отказались, сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве.
- По состоянии на утро в больнице остались женщины 1982 и 1997 годов рождения. Их состояние средней степени тяжести. У них переохлаждение. Мужчины отказались от госпитализации, - сообщили в ведомстве.
Как ранее сообщалось, одна из пострадавших – беременна. Ее состояние стабильное, но женщине еще предстоит обследование.
Напомним, накануне вечером - около 20.00 - напротив набережной в Камышине катер с пятью пассажирами и рулевым на борту, по предварительным данным, столкнулся с буем, в результате чего произошло его опрокидывание. Пятеро взрослых и 12-летний мальчик оказались в ледяной воде.
Самостоятельно выбрался на берег, но скончался до прибытия медиков 40-летний мужчина. 12-летний подросток пропал, его до сих пор ищут. Четверо пассажиров были спасены. Среди них 40-летняя беременная женщина. Погибший мужчина - ее супруг, 12-летний мальчик - сын.
Бригадами скорой помощи в Камышинскую ЦРБ также были доставлены 25-летняя женщина и двое братьев 25 и 28 лет.
Все подробности ЧП собраны здесь.
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