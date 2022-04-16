В акватории Волги в Камышине ищут выпавшего из катера 12-летнего ребенка

Происшествия 16.04.2022 10:01
16.04.2022 10:01
Напомним, после опрокидывания катера пятеро взрослых и 12-летний мальчик оказались в ледяной воде.
Аварийно-спасательные службы Волгоградской области в акватории Волги ведут поиски 12-летнего мальчика, который накануне вечером пропал при крушении катера в районе набережной Камышина. Ребенка ищут 6 водолазов.
Как сообщил ИА «Высота 102» директор ГКУ ВО «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Илья Будиловский, поисковые мероприятия сосредоточены в районе на выходе из притока Волги - реки Камышинки, там, где она впадает в Волгоградское водохранилище.
У буя, где произошло крушение катера, течение не очень сильное, поэтому водолазы в первую очередь исследуют этот квадрат.
Опрокидывание маломерного судна произошло около 20.30 в пятницу, 15 апреля, в районе набережной города Камышина. Управлял катером сотрудник местной спасательной станции. Он задержан. Помимо рулевого на борту находилось еще пять человек, среди них 12 –летний ребенок. При крушении судна он пропал.
Шансов найти ребенка живым практически нет. Так, по данным Волгоградского ЦГМС, температура воды в Волге у речного вокзала Волгограда +3,6 °С. В Камышине, который находится к северу-востоку от Волгограда, вода в Волге еще холоднее.
Самостоятельно выбрался на берег, но скончался до прибытия медиков 40-летний мужчина.
В МВД подтвердили, что погибший был сотрудником ДПС. Он находился на борту судна в свободное от службы время.
12-летний подросток пропал. Четверо пассажиров были спасены. Среди них 40-летняя беременная женщина. Погибший мужчина - ее супруг, 12-летний мальчик - сын.
Бригадами скорой помощи в Камышинскую ЦРБ также были доставлены 25-летняя женщина и двое братьев 25 и 28 лет. По данным облкомздрава, в настоящее время в ЦРБ Камышина находятся только две женщины. Мужчины от госпитализации отказались.
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