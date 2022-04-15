Росимущество распродает на дрова деревья в Волго-Ахтубинской пойме

Общество 15.04.2022 12:33
15.04.2022 12:33
Купить на дрова дуб, ясень, вяз, иву и клен из Среднеахтубинского лесничества предлагают жителям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт для размещения информации о проведении торгов, покупателями могут быть как физические, так и юридические лица. На торги выставлено в общей сложности 445 кубических метров древесины по начальной стоимости 9,8 тысячи рублей.
Продавцом выступает территориальное управление Росимущества.
В документах поясняется, что древесина получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в Среднеахтубинском районе вблизи поселка Калинина.
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