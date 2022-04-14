В Волгограде экс-начальник пожарной части обманул МЧС на 200 тыс рублей









Центральный районный суд Волгограда по иску прокуратуры взыскал с бывшего начальника 15-й пожарно-спасательной части 1 отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области 200 тысяч рублей ущерба, причиненного преступлением. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в отношении бывшего пожарного было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество), но впоследствии уголовное преследование прекратили в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Установлено, что с 2015 по 2019 годы путем представления фиктивного договора аренды жилья он незаконно получал от работодателя компенсацию за наем жилого помещения. При этом начальник пожарной части проживал в другом жилье на безвозмездной основе.

По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.



