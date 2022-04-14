В Волгограде экс-начальник пожарной части обманул МЧС на 200 тыс рублей

Расследования 14.04.2022 17:20
14.04.2022 17:20
Центральный районный суд Волгограда по иску прокуратуры взыскал с бывшего начальника 15-й пожарно-спасательной части 1 отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области 200 тысяч рублей ущерба, причиненного преступлением. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в отношении бывшего пожарного было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество), но впоследствии уголовное преследование прекратили в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.
Установлено, что с 2015 по 2019 годы путем представления фиктивного договора аренды жилья он незаконно получал от работодателя компенсацию за наем жилого помещения. При этом начальник пожарной части проживал в другом жилье на безвозмездной основе.
По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.
Реклама
В Волгограде отдали под суд одного из участников банды автоподставщиков14.04.2022 16:03
Расследования 14.04.2022 16:03
Закладчику из Центральной Азии грозит пожизненное в Волгограде14.04.2022 15:51
Расследования 14.04.2022 15:51
Торговцы оружием осуждены в Волгограде14.04.2022 15:11
Расследования 14.04.2022 15:11
Полицейского спас жетон, стрелок в реанимации: подробности стрельбы на посту ДПС под Волгоградом14.04.2022 14:06
Расследования 14.04.2022 14:06
Жадность довела троих хитроумных наркоманов из Волгограда до тюрьмы14.04.2022 12:00
Расследования 14.04.2022 12:00
На посту ДПС под Волгоградом мужчина выстрелил в полицейского и себе в голову14.04.2022 11:31
Расследования 14.04.2022 11:31
С «Гринлайта» взыскали украденные на расчистке ериков в Волгоградской области 82 млн рублей14.04.2022 10:53
Расследования 14.04.2022 10:53
Под Волгоградом задержали подозреваемого в жестоком убийстве пастуха14.04.2022 10:00
Расследования 14.04.2022 10:00
Опубликовано видео задержания спецназом вымогателей в Волгоградской области13.04.2022 17:45
Расследования 13.04.2022 17:45
Волгоградец на глазах детей до смерти избил прохожего на игровой площадке13.04.2022 16:56
Расследования 13.04.2022 16:56
Волгоградский предприниматель стал миллионером на нелегальной торговле пропаном13.04.2022 13:44
Расследования 13.04.2022 13:44
В СК назвали причину смертельного ДТП с волгоградским автобусом в Саратове13.04.2022 12:11
Расследования 13.04.2022 12:11
Волгоградцу дали год строгача за пьяную езду по сельским дорогам13.04.2022 11:18
Расследования 13.04.2022 11:18
Волгоградцы горбатятся и толстеют на работе13.04.2022 09:52
Расследования 13.04.2022 09:52
В Волгоградской области осудят женщину за продажу запрещенных таблеток для похудения12.04.2022 15:15
Расследования 12.04.2022 15:15
Реклама