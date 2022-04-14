В Волгограде отдали под суд одного из участников банды автоподставщиков

Советский районный суд Волгограда рассмотрит дело одного из пяти членов банды автоподставщиков, обвиняемого в инсценировке трех ДТП для получения страховых выплат. Свою вину 31-летний волгоградец не признает и ожидает суда под домашним арестом. Ему грозит до 5 лет колонии, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следователей СЧ СУ УМВД России по городу Волгограду, обвиняемый совместно с четырьмя его сообщниками с 2017 по 2020 год участвовал в автоподставах. Участникам ОПГ удалось таким образом заработать почти 1 млн рублей.
Двоих его подельников уже судят, уголовные дела в отношении еще двоих находятся на стадии расследования.