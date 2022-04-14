Жадность довела троих хитроумных наркоманов из Волгограда до тюрьмы

Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил троих местных жителей к реальным срокам за покушение на кражу наркотиков в крупном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, двоих мужчин - Фисенко и Ежевского - отправили в колонию на 6 лет и 6 лет и 3 месяца соответственно. Девушку, которая сыграла главную роль в преступной схеме, осудили на 6 лет лишения свободы, однако она получила отсрочку до 14-летия ее малолетнего ребенка. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

На преступление троицу толкнула наркозависимость: совместно они придумали схему по похищению запрещенных веществ из тайников под предлогом трудоустройства 24-летней Матвеевой в качестве закладчицы. После получения товара для сбыта они планировали употребить его, а не перепродавать. Наркотики фактически достались бы им бесплатно.

В интернет молодые люди отыскали объявление нелегального интернет-магазина и договорились с его администраторами о том, что девушка будет "работать" закладчицей. Ни о чем не подозревающие наркодилеры сообщили им адрес местонахождения тайника с "запрещенкой" в крупном размере. При этом ни торговцы, ни замышляющие кражу наркотиков не предполагали, что сотрудники полиции в рамках оперативных мероприятий успели подменить спрятанные наркотики на муляж. Когда Фисенко, Ежевский и Матвеева пришли на место закладки и достали из тайника сверток, их задержали.