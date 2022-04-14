«Вел упорную оборону позиций»: старшину из Волгоградской области наградили орденом Мужества

Общество 14.04.2022 10:33
14.04.2022 10:33
Уроженец города Новоаннинский Волгоградской области, военнослужащий Росгвардии Иван Шумков награжден орденом Мужества за участие в специальной операции. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии России, накануне государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, вручили председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и главнокомандующий войсками Росгвардии генерал-лейтенант юстиции Игорь Ильяш. Они встретились с участниками спецоперации, которые сейчас находятся в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии.
К госнаграде Иван Шумков представлен в соответствии с Указом президента РФ.
— Спасибо за вашу службу, мужество, патриотизм. Ценой собственного здоровья вы уберегли жизни многих ребят. Уверен, что они вам благодарны. Дай вам Бог здоровья. Побыстрее выздоравливайте!, — сказал росгвардейцам генерал-лейтенант юстиции Игорь Ильяш.
По данным Росгвардии РФ, старшина Иван Шумков в боестолкновении с украинскими националистами проявил решительность, мужество и отвагу.
— Военнослужащий Росгвардии вместе с боевыми товарищами вступил в бой с превосходящими силами противника и на протяжении длительного времени вел упорную оборону занятых позиций. И. Шумков получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, выполнил поставленную боевую задачу, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.
В администрации Новоаннинского района и военном комиссариате Новоаннинского, Киквидзернского и Алексеевского района ИА «Высота 102» подтвердили, что Иван Шумков родом из Волгоградской области. 25 мая этого года героическому старшине исполнится 40 лет.
— Иван родился в городе Новоаннинский. Окончил 11 классов в МКОУ Новоаннинская школа №5 имени Героя Советского Союза Александра Даниловича Харитонова. Учился в нашем техникуме по специальности «агрономия». Прошел срочную службу, а с 2012 года служит по контракту в войсках Росгвардии, — рассказали ИА «Высота 102» в военном комиссариате.
Иван Шумков в 2019 году был награжден орденом Суворова за заслуги при выполнении боевых задач. 22 марта этого года награжден знаком «За доблесть и мужество». Награду вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Указом президента РФ Иван Шумков 13 апреля награжден высшей военной государственной наградой — орденом Мужества.
Фото: пресс-служба Росгвардии РФ
Реклама
Для детей беженцев уже установили игровую площадку в Волгограде14.04.2022 09:48
Общество 14.04.2022 09:48
«Хотите забрать у нас последний кусок?»: волжские перевозчики требуют пятилетнего моратория на транспортные эксперименты14.04.2022 06:53
Общество 14.04.2022 06:53
Биолог vs волонтеры: волгоградцам рассказали правду о жизни белок на Мамаевом кургане14.04.2022 06:52
Общество 14.04.2022 06:52
Итальянец Тортероло оставил пост директора завода под Волгоградом13.04.2022 21:35
Общество 13.04.2022 21:35
В Москве ищут пропавшего в марте 30-летнего волгоградца13.04.2022 20:31
Общество 13.04.2022 20:31
Километры автодорог разрисуют в Волгоградской области13.04.2022 19:41
Общество 13.04.2022 19:41
Депутаты ГД хотят освободить от бюрократии российских учителей13.04.2022 19:01
Общество 13.04.2022 19:01
Под Волгоградом запретили стройку на курганах позднего Средневековья13.04.2022 18:01
Общество 13.04.2022 18:01
Хуторян с мизерным уловом задержали на Дону под Волгоградом из-за лодки и сетей13.04.2022 17:49
Общество 13.04.2022 17:49
«Ремонт влетает в копеечку»: чиновники проверили цены на стройматериалы в Волгограде13.04.2022 16:22
Общество 13.04.2022 16:22
Волгоградский наемник задержан ФСБ за попытку вступить в «Азов»*13.04.2022 15:35
Общество 13.04.2022 15:35
46% водителей в Волгограде готовы оформить подписку на автомобиль вместо его приобретения13.04.2022 15:33
Общество 13.04.2022 15:33
Руководителя Волгоградского УФАС Лучникова подключили к слежке за ценами13.04.2022 14:57
Общество 13.04.2022 14:57
В Волгограде почетных гостей парада Победы рассадят на новой трибуне13.04.2022 14:41
Общество 13.04.2022 14:41
Бруцеллез поразил еще два хутора в Волгоградской области13.04.2022 14:38
Общество 13.04.2022 14:38
Реклама