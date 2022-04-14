«Вел упорную оборону позиций»: старшину из Волгоградской области наградили орденом Мужества









Уроженец города Новоаннинский Волгоградской области, военнослужащий Росгвардии Иван Шумков награжден орденом Мужества за участие в специальной операции. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии России, накануне государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, вручили председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и главнокомандующий войсками Росгвардии генерал-лейтенант юстиции Игорь Ильяш. Они встретились с участниками спецоперации, которые сейчас находятся в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии.

















К госнаграде Иван Шумков представлен в соответствии с Указом президента РФ. — Спасибо за вашу службу, мужество, патриотизм. Ценой собственного здоровья вы уберегли жизни многих ребят. Уверен, что они вам благодарны. Дай вам Бог здоровья. Побыстрее выздоравливайте!, — сказал росгвардейцам генерал-лейтенант юстиции Игорь Ильяш. По данным Росгвардии РФ, старшина Иван Шумков в боестолкновении с украинскими националистами проявил решительность, мужество и отвагу. — Военнослужащий Росгвардии вместе с боевыми товарищами вступил в бой с превосходящими силами противника и на протяжении длительного времени вел упорную оборону занятых позиций. И. Шумков получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, выполнил поставленную боевую задачу, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.













В администрации Новоаннинского района и военном комиссариате Новоаннинского, Киквидзернского и Алексеевского района ИА «Высота 102» подтвердили, что Иван Шумков родом из Волгоградской области. 25 мая этого года героическому старшине исполнится 40 лет.

— Иван родился в городе Новоаннинский. Окончил 11 классов в МКОУ Новоаннинская школа №5 имени Героя Советского Союза Александра Даниловича Харитонова. Учился в нашем техникуме по специальности «агрономия». Прошел срочную службу, а с 2012 года служит по контракту в войсках Росгвардии, — рассказали ИА «Высота 102» в военном комиссариате.

Иван Шумков в 2019 году был награжден орденом Суворова за заслуги при выполнении боевых задач. 22 марта этого года награжден знаком «За доблесть и мужество». Награду вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Указом президента РФ Иван Шумков 13 апреля награжден высшей военной государственной наградой — орденом Мужества.

Фото: пресс-служба Росгвардии РФ