Волгоградцу дали год строгача за пьяную езду по сельским дорогам

Житель Волгоградской области, повторно севший за руль в пьяном виде, ближайший год проведет в колонии строгого режима. Об этом 13 апреля ИА "Высота 102" сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Мужчине, в отношении которого вынесен суровый приговор, всего 28 лет. На пьяной езде его неоднократно ловили в родном селе Старополтавского района.

— Вечером 22 ноября 2021 года житель села Салтово Старополтавского района в состоянии алкогольного опьянения управлял легковым автомобилем, в процессе чего был остановлен сотрудниками полиции, — сообщила Оксана Черединина информагентству. При этом ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, однако должных выводов для себя не сделал и вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде.

На реальном сроке для алкорецидивиста настаивала прокуратура района.

— Приговором Старополтавского районного суда с учётом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд мужчине назначено наказание в виде года и 3 месяцев колонии строгого режима, — уточняет представитель прокуратуры. — В качестве дополнительного наказания ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 3 лет.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.