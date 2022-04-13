Расследования

Волгоградцу дали год строгача за пьяную езду по сельским дорогам

Расследования 13.04.2022 11:18
13.04.2022 11:18


Житель Волгоградской  области, повторно севший за руль в пьяном виде, ближайший год проведет в колонии строгого режима. Об этом 13 апреля ИА "Высота 102" сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

Мужчине, в отношении которого вынесен суровый приговор, всего 28 лет. На пьяной езде его неоднократно ловили в родном селе Старополтавского района. 

— Вечером 22 ноября 2021 года житель села Салтово Старополтавского района в состоянии алкогольного опьянения управлял легковым автомобилем, в процессе чего был остановлен сотрудниками полиции, — сообщила Оксана Черединина информагентству.  При этом ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, однако должных выводов для себя не сделал и вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. 

На реальном сроке для алкорецидивиста настаивала прокуратура района. 

— Приговором Старополтавского районного суда с учётом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд мужчине назначено наказание в виде года и 3 месяцев колонии строгого режима, — уточняет представитель прокуратуры. —  В качестве дополнительного наказания ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 3 лет.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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