В Волгоградской области 38-летнего мужчину растоптал бык

В Волгограде в реанимационном отделении больницы № 25 Дзержинского района Волгограда скончался 38-летний мужчина от множественных повреждений грудной клетки и живота. Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня, 13 апреля, волгоградец получил тяжелые травмы после нападения быка.

— Жителя Нехаевского района Волгоградской области доставили в Волгоград специалисты медицины катастроф из Урюпинска, — пояснили журналистам информагентства в облздраве. — Сопровождал 37-летнего пациента главный внештатный реаниматолог Баранов Игорь Юрьевич. Несколько дней врачи больницы №25 боролись за жизнь пациента в условиях реанимационного отделения, однако полученные травмы оказались настолько серьезными, что мужчину спасти не удалось. Спустя неделю пациент скончался.

По информации от экстренных служб, бык напал на мужчину на частном подворье в хуторе Павловский. Предварительно, пострадавшему диагностировали тупую травму живота, ушибы почки, сердца и легкого, а также перелом ребер.

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